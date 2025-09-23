إعلان

إسبانيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات وتمنع مرور الوقود العسكري لإسرائيل

كتب : مصراوي

02:27 م 23/09/2025

وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو كاباليرو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو كاباليرو، أن بلاده قررت منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة.

كما قررت الحكومة الإسبانية منع مرور الوقود المستخدم لأهداف عسكرية لإسرائيل من التراب الإسباني، وفق ما أعلنه كويربو كاباليرو.

وقال كويربو كاباليرو: "سنكثف الضغط سياسيًا واقتصاديًا كي تحترم إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي وتحقيق سلام".

وأكد وزير الاقتصاد الإسباني، أن قرارات الحكومة تتضمن تعزيز الحظر الشامل لتصدير واستيراد الأسلحة من إسرائيل.

ومن جانبه، صادق المجلس الوزاري الإسباني، اليوم الثلاثاء، على قرارات عاجلة بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الاقتصاد الإسباني منتجات المستوطنات الإسرائيلية منع مرور الوقود العسكري لإسرائيل الحكومة الإسبانية كارلوس كويربو كاباليرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد