وكالات

أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو كاباليرو، أن بلاده قررت منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة.

كما قررت الحكومة الإسبانية منع مرور الوقود المستخدم لأهداف عسكرية لإسرائيل من التراب الإسباني، وفق ما أعلنه كويربو كاباليرو.

وقال كويربو كاباليرو: "سنكثف الضغط سياسيًا واقتصاديًا كي تحترم إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي وتحقيق سلام".

وأكد وزير الاقتصاد الإسباني، أن قرارات الحكومة تتضمن تعزيز الحظر الشامل لتصدير واستيراد الأسلحة من إسرائيل.

ومن جانبه، صادق المجلس الوزاري الإسباني، اليوم الثلاثاء، على قرارات عاجلة بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة.