الناتو يدين انتهاكات روسيا للمجال الجوي لأعضائه: تصرفات غير مسؤولة

وكالات

حمل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، روسيا المسؤولية عن أفعال تصعيدية وخطيرة قد تعرض الأرواح للخطر، مؤكدًا أن انتهاكات روسيا لن تثني الحلفاء عن دعم أوكرانيا.

وقال الناتو، إن التزامه بالمادة الخامسة للدفاع عن الحلفاء "ثابت ولا يتزعزع"، مشيرًا إلى تعزيز الدفاعات الجوية على الجبهة الشرقية للحلف ضمن عملية الحارس الشرقي.

واجتمع مجلس شمال الأطلسي هذا الصباح بناء على طلب إستونيا، بموجب المادة الرابعة من معاهدة واشنطن، للتشاور وإدانة "الانتهاك الروسي الخطير" للمجال الجوي الإستوني في 19 سبتمبر بشدة.

وأطلعت القيادة العليا لحلف الناتو في أوروبا المجلس على هذه الحادثة التي انتهكت فيها 3 طائرات روسية مسلحة من طراز ميج-31 المجال الجوي الإستوني لأكثر من عشر دقائق. وكان رد الناتو سريعًا وحاسمًا، حيث انطلقت طائرات الحلفاء لاعتراضها ومرافقتها من المجال الجوي الإستوني.

وقال الناتو، في بيان بشأن انتهاكات المجال الجوي الروسية الأخيرة، إن هذا التوغل جزء من نمط أوسع من السلوك الروسي "غير المسؤول" بشكل متزايد، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يجتمع فيها مجلس شمال الأطلسي بموجب المادة الرابعة.

وذكر أنه في 10 سبتمبر، عقد المجلس مشاورات ردًا على الانتهاك الواسع النطاق للمجال الجوي البولندي من قِبل طائرات روسية مُسيّرة. كما شهد العديد من الحلفاء الآخرين - بما في ذلك فنلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج ورومانيا - مؤخرًا انتهاكات روسية لمجالهم الجوي.

وأعرب الحلف عن عن تضامنه الكامل مع جميع الحلفاء الذين تم اختراق مجالهم الجوي.