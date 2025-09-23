الرئيس الإيراني يرفض التكهنات حول لقائه مع ترامب

طهران (د ب أ)

نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، ما تردد من شائعات بشأن عقد لقاء محتمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في تعليقات أدلى بها قبيل مغادرته البلاد لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، تناول حديث بزشكيان الحوار والتفاهم في العلاقات الدولية.

وأضاف بزشكيان: "لكن لا يمكنك التفاوض مع شخص يريد إظهار القوة والتسلط والتدمير والتسبب في الضرر"، وذلك بدون الإشارة إلى ترامب بالاسم.

يشار إلى أن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وأوروبا ، تشهد حاليًا أكثر حالاتها توترًا منذ سنوات بعد الحرب التي استغرقت 12 يومًا في يونيو الماضي، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية وقصفت منشآت نووية رئيسية.

وقبل نشوب الحرب، قضت طهران وواشنطن أكثر من شهرين في التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، ثم ما لبثت المحادثات أن توقفت .

وبعد انتهاء الحرب، تم تكثيف النشاط الدبلوماسي حول النزاع النووي، عندما أعلنت حكومة إيران إنهاء التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في نيويورك أمس الاثنين.

وقبل أسبوعين، اتفق الدبلوماسيان في القاهرة على خطة لاستئناف عمليات التفتيش النووية.