مقتل 911 جنديًا إسرائيليًا منذ بداية العدوان على غزة

كتب : مصراوي

09:52 ص 23/09/2025

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قتل 911 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط برتبة رائد في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن الرائد الذي أعلن عن مقتله اليوم بعد إصابة أمس هو أول قتيل في مدينة غزة منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته لاحتلال المدينة قبل أسبوعين.

ولا تزال أحياء مدينة غزة تشهد قصفًا مكثفًا وتفجيرات ضخمة عبر العربات المدرعة، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال نحو 900 ألف فلسطيني في مدينة غزة ويرفضون الخروج منها.

