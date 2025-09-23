عدوان جديد على غزة.. شهداء في قصف إسرائيلي وخروج مستشفيين عن الخدمة



وكالات

واصل الجيش الإسرائيلي استهداف منازل المدنيين في القطاع المحاصر مخلفا شهداء وجرحى، في اليوم 718 من استئناف العدوان على غزة.

يأتي هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط برتبة رائد في شمالي القطاع.

وتتوغل آليات الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من مدينة غزة، إذ أفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 46 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة خروج كلا من مستشفي الرنتيسي والعيون عن العمل بعد اشتداد القصف حولهما.

وفجر اليوم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية في شارع عمر المختار بالبلدة القديمة وسط مدينة غزة.

وانتشلت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني جثامين 6 شهداء من مفترق المالية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي سط القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهداف خيمة نزوح في منطقة الزوايدة وسط القطاع، فيما استشهد طفل بقصف سيارة في نفس المنطقة، وفقا للغد.

وفي جنوب القطاع، نسف الجيش الإسرائيلي عدة مبان وسط مدينة خان يونس، وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65344 شهيدًا و166795 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ 18 مارس 12785 شهيدًا والمصابون 54754، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 2523 والمصابون أكثر من 18496.