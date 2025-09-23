

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن مؤتمر حل الدولتين في نيويورك يمثل نقطة تحول لدولة فلسطين.

ودعا سانشيز في خطاب ألقاه في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك خلال مؤتمر حول "حل الدولتين" إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.

قال سانشيز الذي ينتقد بشراسة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة إن "هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول، لكنه ليس نهاية الطريق، هذه مجرد البداية، دولة فلسطين يجب أن تكون عضوا" كامل العضوية في الأمم المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.