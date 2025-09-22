انطلقت فعاليات مؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين، منذ قليل، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة سعودية- فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون "نجتمع اليوم لأن الوقت حان للإفراج عن 48 أسير تحتجزهم حماس ووقف الحرب في قطاع غزة، ولم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وكانت أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما قوبل بغضب داخل إسرائيل، حيث توعّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد فور عودته من زيارته للولايات المتحدة.

ومن جانبه، اعتبر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، أن قرارات بعض الدول الغربية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تمثل "يوماً حزيناً" لكل من يسعى إلى السلام، زاعمًا أنها خطوات "لن تجدي نفعاً".

وقال هرتسوج، في منشور عبر منصة إكس، إن الاعتراف يأتي في وقت "تواصل فيه حماس حملتها واحتجازها لـ48 أسيرًا داخل غزة".

وأضاف أن هذه الخطوات "لن تحرر أسرى، ولن تساعد الفلسطينيين، ولن تقرّبنا من أي اتفاق، بل ستصب في مصلحة حماس وتعزز قوى الظلام"، على حد تعبيره.