البيت الأبيض: ترامب سيعقد اجتماعا مع 7 دول إسلامية أبرزهم مصر

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيلقى خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة اليوم، لمناقشة حل الدولتين، الفلسطينية - الإسرائيلية، في نيويورك برئاسة سعودية- فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم.

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس ترمب سيلقي خطابا هاما في الأمم المتحدة يشيد فيه بتجديد القوة الأمريكية في العالم، مؤكدًا أن ترامب يريد استعادة الهيمنة الأمريكية على الصناعة

وأشار إلى أن ترامب سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قليل، برئاسة سعودية- فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم.

ومن جانبه، اعتبر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، أن قرارات بعض الدول الغربية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تمثل "يوماً حزيناً" لكل من يسعى إلى السلام، زاعمًا أنها خطوات "لن تجدي نفعاً".

وقال هرتسوج، في منشور عبر منصة إكس، إن الاعتراف يأتي في وقت "تواصل فيه حماس حملتها واحتجازها لـ48 أسيرًا داخل غزة".

وأضاف أن هذه الخطوات "لن تحرر أسرى، ولن تساعد الفلسطينيين، ولن تقرّبنا من أي اتفاق، بل ستصب في مصلحة حماس وتعزز قوى الظلام"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات هرتسوج عقب إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما قوبل بغضب داخل إسرائيل، حيث توعّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد فور عودته من زيارته للولايات المتحدة.