ستارمر: أحث إسرائيل على وقف الهجوم على غزة وإدخال المساعدات

وكالات

حث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف الحرب والهجوم على قطاع غزة، مضيفًا: "أعرف أن القرار الذي اتخذته بالاعتراف بدولة فلسطين سيثير قلق واستياء لدى كثيرين بإسرائيل".

وأكد ستارمر، خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن السلام الدائم الوحيد لدولة إسرائيل آمنة ومستقرة، سيأتي إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ووجه رسالة لحكومة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، قائلا: "أحث الحكومة الإسرائيلية على وقف الهجوم على غزة والسماح بتدفق المساعدات، وأكرر مطلبنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى في غزة وسنواصل دعم كل جهد لإعادتهم إلى ديارهم".

وفي وقت سابق، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إسرائيل من الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ردًا على قرار اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها كوبر مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبيل مشاركتها في مؤتمر بالأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت كوبر، إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر، أن تل أبيب يجب ألا تستخدم الاعتراف البريطاني ذريعة لضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن قرار الاعتراف يعكس حرص بريطانيا على أمن إسرائيل والفلسطينيين وحماية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاعتراف بدولة فلسطين يسير جنبًا إلى جنب مع الاعتراف بدولة إسرائيل، مع التشديد على أهمية ضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأمس الأحد، أعلنت بريطانيا، بجانب كندا وأستراليا والبرتغال، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية.