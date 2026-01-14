6 طائرات عسكرية أمريكية تقلع من قاعدة العديد في قطر

أكد موقع "فلايت ردار "24، أن 6 طائرات عسكرية أمريكية أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.

Topping our most tracked flights list right now: six US Air Force KC-135s departing Al-Udeid Air Base in Qatar. https://t.co/ihPOMLNRtN



⚠️ All tracked via MLAT, so coverage will be variable. pic.twitter.com/4dr3uSS3rO — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

وقال الموقع المتخصص في تتبع الطائرات، اليوم الأربعاء،: "أنه تصدر قائمة رحلاتنا الأكثر تتبعًا في الوقت الحالي، أن ست طائرات KC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية تغادر قاعدة العديد القطرية".

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، بان الطائرات الأمريكية أقلعت للتزويد بالوقود من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وفي وقت سابق، رجح مسؤولون أوروبيون، في تصريحات لـ"رويترز" أنه من الممكن أن تشن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران "خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وتتزامن تصريحات المسؤولين الأوروبيين لوكالة "رويترز"، مع تأكيد مسؤول أمريكي بدء سحب بعض الأفراد من قواعد رئيسية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي، في ظل تصاعد التوترات وتهديدات الرئيس دونالد ترمب.