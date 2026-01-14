إعلان

6 طائرات عسكرية أمريكية تقلع من قاعدة العديد في قطر

كتب-عبدالله محمود:

10:05 م 14/01/2026

طائرات عسكرية أمريكية

أكد موقع "فلايت ردار "24، أن 6 طائرات عسكرية أمريكية أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وقال الموقع المتخصص في تتبع الطائرات، اليوم الأربعاء،: "أنه تصدر قائمة رحلاتنا الأكثر تتبعًا في الوقت الحالي، أن ست طائرات KC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية تغادر قاعدة العديد القطرية".

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، بان الطائرات الأمريكية أقلعت للتزويد بالوقود من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وفي وقت سابق، رجح مسؤولون أوروبيون، في تصريحات لـ"رويترز" أنه من الممكن أن تشن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران "خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وتتزامن تصريحات المسؤولين الأوروبيين لوكالة "رويترز"، مع تأكيد مسؤول أمريكي بدء سحب بعض الأفراد من قواعد رئيسية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي، في ظل تصاعد التوترات وتهديدات الرئيس دونالد ترمب.

