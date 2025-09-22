نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فيديو للأسير الإسرائيلي آلون أوهل، تحت عنوان"بسبب تعنت نتنياهو ما زال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 يوم".

#عاجل| كتائب القسام توجه رسالة للاحتلال:



وظهر الأسير الإسرائيلي، في الفيديو المنشور اليوم الاثنين، وهو يدعو الإسرائيليين لاستمرار التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو، التي أصبح ملف الأسرى بالنسبة لهم يشكل عبئا، وفقًا لوصفه.

وقال أوهل في الفيديو: "هل لا يزال أحد يُصدق نتنياهو؟! هو ومن معه يريدون قتلنا، هذه أيامنا الأخيرة، وقد تحولنا إلى عبء على حكومة نتنياهو."

وطالب آلون، من المبعوث الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ألا يدع حكومة نتنياهو تقتل جميع الأسرى.

وفي وقت سابق، أشادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية رسميًا، مشيرة إلى أنه خطوة مهمة في تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت حماس، أن الاعتراف بفلسطين هو استحقاق لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته خلال السنوات الماضية على طريق التحرير والعودة، مشيرًة إلى أنه يجب مع الاعتراف الرسمي بفلسطين في مؤتمر نيويورك غدًا الإثنين، وقف حرب الإبادة في غزة بشكل فوري والتصدي لمشاريع ضم الضفة والقدس.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى عزل إسرائيل ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق معه وتصعيد الإجراءات العقابية بحقه، متابعًا "مقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله ضد أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث حق طبيعي كفله القانون الدولي وعلى دول العالم إسناد الشعب".