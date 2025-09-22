إعلان

تصريح منسوب للسفير التركي حول أصول الجزائريين يثير موجة غضب على مواقع التواصل

كتب : مصراوي

04:03 م 22/09/2025

محمد مجاهد كوتشوك يلماز

وكالات

أثارت التصريحات المنسوبة للسفير التركي لدى الجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، بشأن أن ما بين 5% و20% من سكان الجزائر من أصول تركية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السفير التركي في حوار له مع وكالة "الأناضول" التركية، إن بعض العائلات تعود مباشرة إلى أصول أناضولية أو لأحفاد الإنكشاريين المعروفين باسم "كولوغلو"، وفق ما هو متداول.

وأشار إلى أن أسماء عائلات مثل "ساري" و"قارا" و"باروتشي" و"تيلجي" تكشف عن أصولها، لافتًا إلى أن تاريخ الجزائر عكس تداخلًا واضحًا بين الإرثين العثماني والأندلسي في مناطق عديدة.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ رأى ناشطون أن السفير يضخم من حجم الوجود التركي في الجزائر ويسعى إلى ترويج رواية تاريخية مثيرة للجدل.

ولكن في المقابل، شككت حسابات آخرى في صحة التصريحات المنسوبة للسفير التركي لدى الجزائر، وقالت إن كلام كوتشوك يلماز، تم تحريفه.

محمد مجاهد كوتشوك يلماز الإنكشاريين الجزائر

