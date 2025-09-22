وكالات

أثارت التصريحات المنسوبة للسفير التركي لدى الجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، بشأن أن ما بين 5% و20% من سكان الجزائر من أصول تركية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السفير التركي في حوار له مع وكالة "الأناضول" التركية، إن بعض العائلات تعود مباشرة إلى أصول أناضولية أو لأحفاد الإنكشاريين المعروفين باسم "كولوغلو"، وفق ما هو متداول.

وأشار إلى أن أسماء عائلات مثل "ساري" و"قارا" و"باروتشي" و"تيلجي" تكشف عن أصولها، لافتًا إلى أن تاريخ الجزائر عكس تداخلًا واضحًا بين الإرثين العثماني والأندلسي في مناطق عديدة.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ رأى ناشطون أن السفير يضخم من حجم الوجود التركي في الجزائر ويسعى إلى ترويج رواية تاريخية مثيرة للجدل.

🔴 تصريح صادم من قلب الجزائر!



سفير تركيا يكشف أن ما بين 5% و20% من الجزائريين ذوو أصول تركية، بعضهم جاء مباشرة من الأناضول، والبعض الآخر ينحدر من عائلات قول أوغلو (الكراغلة) أحفاد الانكشارية.

وألقابهم شاهدة على ذلك (صاري، قره، باروتجي، تلجي…) 🇹🇷

فمن يزايد على الهوية ومن يبيع… pic.twitter.com/yFFAu3z4f1 — مصطفى العلمي🇲🇦 (@alamimustapha00) September 17, 2025

20% من الجزائريين من أصل تركي، كيف يستقيم هذا علميا وتاريخيا؟

___ pic.twitter.com/vu9J0AW3UH — عماد الدين زناف (@IZenaf) September 18, 2025

ولكن في المقابل، شككت حسابات آخرى في صحة التصريحات المنسوبة للسفير التركي لدى الجزائر، وقالت إن كلام كوتشوك يلماز، تم تحريفه.

خرجت علينا بعض المنابر بخبر منسوب إلى السفير التركي يقول إن “20% من الجزائريين من أصول "تركية”. هذا ادعاء باطل وكذب صريح، ولا وجود له في أي مصدر موثوق. ما نُشر على موقع “أناضول” التركي لم يتضمن مثل هذه الخرافات، وإنما جرى تحريفه وتضخيمه من طرف مواقع تبحث عن المتابعة والشهرة على… pic.twitter.com/nDHvKhIZMJ — DZ (@MouloudiaDZ3) September 19, 2025