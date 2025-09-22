إعلان

استسلام عشرات الجنود الأوكرانيين للقوات الروسية بفضل "روبوت محادثة"

كتب : مصراوي

02:09 م 22/09/2025

الجيش الاوكراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ذكرت وكالة نوفوستي أن عشرات الجنود الأوكرانيين سلّموا أنفسهم للقوات الروسية خلال الأيام الماضية بعد التواصل مع "روبوت محادثة" عبر تطبيق تلجرام صمّمه متطوعون روس خصيصًا لهذا الغرض.

وقال القائمون على البرنامج، الذي يحمل اسم @FREE_SOLDIER2022، إن الأداة الرقمية أتاحت للجنود الراغبين في الاستسلام سلوك ممرات آمنة لعبور خطوط المواجهة، مؤكدين أن العشرات استخدموا الخدمة بالفعل وأنهم باتوا في مناطق آمنة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المبادرة تستهدف، بالدرجة الأولى، الأفراد الذين جرى تجنيدهم قسراً في أوكرانيا أو الجنود غير الراغبين في مواصلة القتال.

وكانت قنوات روسية على تلجرام قد نشرت في وقت سابق تسجيلات لعمليات إلقاء طائرات مسيّرة روسية منشورات على مواقع تمركز القوات الأوكرانية، تحمل دعوات لترك السلاح وتوجّه الجنود مباشرةً إلى العنوان الإلكتروني للبوت، باعتباره وسيلة "آمنة" للتواصل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات الروسية روبوت محادثة الجنود الأوكرانيين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة