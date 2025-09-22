استسلام عشرات الجنود الأوكرانيين للقوات الروسية بفضل "روبوت محادثة"

وكالات

ذكرت وكالة نوفوستي أن عشرات الجنود الأوكرانيين سلّموا أنفسهم للقوات الروسية خلال الأيام الماضية بعد التواصل مع "روبوت محادثة" عبر تطبيق تلجرام صمّمه متطوعون روس خصيصًا لهذا الغرض.

وقال القائمون على البرنامج، الذي يحمل اسم @FREE_SOLDIER2022، إن الأداة الرقمية أتاحت للجنود الراغبين في الاستسلام سلوك ممرات آمنة لعبور خطوط المواجهة، مؤكدين أن العشرات استخدموا الخدمة بالفعل وأنهم باتوا في مناطق آمنة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المبادرة تستهدف، بالدرجة الأولى، الأفراد الذين جرى تجنيدهم قسراً في أوكرانيا أو الجنود غير الراغبين في مواصلة القتال.

وكانت قنوات روسية على تلجرام قد نشرت في وقت سابق تسجيلات لعمليات إلقاء طائرات مسيّرة روسية منشورات على مواقع تمركز القوات الأوكرانية، تحمل دعوات لترك السلاح وتوجّه الجنود مباشرةً إلى العنوان الإلكتروني للبوت، باعتباره وسيلة "آمنة" للتواصل.