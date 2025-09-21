إعلان

مصر تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر في السودان

07:54 م الأحد 21 سبتمبر 2025

مدينة الفاشر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعربت مصر، عن إدانتها إدانتها واستنكارها البالغ للهجوم الذي تعرض له مسجد بمدينة الفاشر مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأحد، على ما يمثله هذا الهجوم من انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، منددة باستهداف دور العبادة والمدنيين الأبرياء في النزاع.

وعبّرت مصر، عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا والحكومة والشعب السوداني الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما أعربت عن أملها في إنهاء الصراع في السودان حفاظاً على الأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة الفاشر مسجد الفاشر الخارجية المصرية السودان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة