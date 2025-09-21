مصر تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر في السودان

وكالات

أعربت مصر، عن إدانتها إدانتها واستنكارها البالغ للهجوم الذي تعرض له مسجد بمدينة الفاشر مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأحد، على ما يمثله هذا الهجوم من انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، منددة باستهداف دور العبادة والمدنيين الأبرياء في النزاع.

وعبّرت مصر، عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا والحكومة والشعب السوداني الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما أعربت عن أملها في إنهاء الصراع في السودان حفاظاً على الأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق.