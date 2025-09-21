بعد الاعتراف بفلسطين.. بن غفير: سأقدم اقتراحًا لفرض السيادة على الضفة

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية مكافأة "للقتلة" ويتطلب تدابير مضادة فورية لفرض السيادة على الضفة الغربية وسحق سلطة "الإرهاب" الفلسطينية.

وأشار بن غفير، إلى أنه سيقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل.

بدوره، اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اعتراف كندا وأستراليا وبريطانيا بدولة فلسطينية هو إعلان لا معنى له تفوح منه رائحة معاداة السامية وكراهية إسرائيل، مطالبا بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأحد، إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس إلا مكافأة لحماس بتشجيع من جماعة الإخوان المسلمين التابعة لها في المملكة المتحدة.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية، إلى أن قادة حماس يقرون علنا أن الاعتراف بدولة فلسطينية نتيجة مباشرة وثمرة لهجوم السابع من أكتوبر.

وأعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية بدءًا من اليوم الأحد.