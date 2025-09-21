إعلان

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في القدس الشرقية بتهمة دعم حماس

01:36 م الأحد 21 سبتمبر 2025

قوات الاحتلال

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت سلطات إنفاذ القانون اعتقال اثنين من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية للاشتباه بتحريضهما ودعم حركة حماس في الأيام الأخيرة.

وتم القبض على أحد المشتبه بهما وهو عامل صيانة بأحد الفنادق في الثلاثينات من عمره، بتهمة نشر العديد من المنشورات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وجاء في أحد المنشورات، بحسب الشرطة "حماس تضحي بأرواحها ودمائها وأهلها وأبنائها من أجل القدس. لا وجود لدولة إسرائيل، عاصمتها القدس. القدس ليست للبيع".

أما المعتقل الآخر، وهو رجل 46 عاما، من القدس الشرقية أيضا، كان يحتفظ بأعلام حماس في منزله، حسب الشرطة. وصادرت الشرطة الأعلام خلال مداهمة على منزله.

قوات الاحتلال فلسطينيين القدس الشرقية حماس
