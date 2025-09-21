وزارة الدفاع السورية تنفي اتهامات قسد بارتكاب مجزرة أم تينة

وكالات

أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدفت بقذائف الهاون أمس قرى تل ماعز وعلصة والكيارية في ريف حلب الشرقي.

وقالت الوزارة، إنها رصدت إطلاق صواريخ من إحدى راجمات قوات قسد باتجاه قرية أم تينة الواقعة تحت سيطرتها دون معرفة الأسباب.

ونفت الدفاع السورية بشكل قاطع استهداف قرية أم تينة، مشددة على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات قسد نفسها.

وحملت وزارة الدفاع السورية قوات قسد المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي ارتكبتها بحق أهالي قرية أم تينة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتهمت الجيش السوري بقصف قرية أم تينة في ريف دير حافر شرقي حلب، بعدما أعلنت مقتل 7 مدنيين وإصابة 4 آخرين زاعمة أنه نتيجة قصف مدفعي شنته قوات تابعة للجيش على القرية.

وقالت قسد في بيان لها: "ارتكبت فصائل تابعة لحكومة دمشق المؤيدة لتركيا مساء السبت مجزرة بحق المدنيين في قرية أم تينة بريف دير حافر شرقي حلب، حيث بدأت الهجمات بالطائرات المسيّرة، تلتها موجة من القصف المدفعي المكثف عند الساعة السابعة مساءً، مستهدفة منازل الأهالي بشكل مباشر".