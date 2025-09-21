وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يتلق إحاطة حول مزاعم انتهاك روسيا للمجال الجوي لإستونيا، رغم أنه قال صباح الجمعة إنه سيتلقى إحاطة بهذا الشأن بعد الظهر.

وكان ترامب علق على مزاعم سلطات إستونيا مؤخرا، أن مقاتلات روسية من طراز ميغ-31 انتهكت المجال الجوي لهذه الدولة ومكثت فيه 12 دقيقة.

وعلق الرئيس الأمريكي على الخبر المذكور، بالقول، إن ذلك لا يعجبه بتاتا.

يوم الجمعة الماضي، قال رئيس وزراء إستونيا كريستين ميشال، إن بلاده قررت طلب إجراء مشاورات مع الناتو بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف بسبب انتهاك مزعوم لمجالها الجوي من جانب طائرات روسية.

وكتب رئيس الوزراء على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X: "هذا الصباح، دخلت 3 طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 ، المجال الجوي الإستوني.

وحاولت مقاتلات تابعة لدول الناتو اعتراضها، ما أجبر الطائرات الروسية على التراجع، هذا الانتهاك غير مقبول بتاتا، وقد قررت الحكومة الإستونية طلب التشاور مع حلف الناتو وفقا للمادة الرابعة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الإستونية أنها استدعت القائم بالأعمال الروسي لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن انتهاك مزعوم للمجال الجوي الإستوني من قبل طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31، وفقا لروسيا اليوم.