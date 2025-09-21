

نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأحد، صورة على حسابه في "إكس"، أرفقها برسالة شكر ل المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك على الدعم الذي قدمه خلال زيارة وفد سوري إلى العاصمة الأمريكية.

وقال الشيباني في منشوره على "إكس": "بكل فخر وامتنان نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك على الدعم والمشاركة في زيارتنا إلى واشنطن، حيث حملنا صوت الشعب السوري إلى مؤسسات الكونجرس ووزارة الخارجية، ورفعنا العلم السوري فوق سفارتنا".

وأضاف الشيباني، أن سوريا تستحق الأفضل دائما، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتعد زيارة الشيباني أول زيارة يقوم بها وزير سوري للخارجية الى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عاما، إذ كانت آخر زيارة من هذا النوع في ديسمبر 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

والتقى الشيباني في واشنطن، الخميس، عددا من المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك بحضور المبعوث باراك.

وجرى خلال اللقاء "بحث سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن"، و"ما يضمن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب، وفق بيان وزارة الخارجية السورية.

وقالت الوزارة، إن ذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات موسعة.

وتسعى سوريا لإلغاء قانون قيصر، الذي سُمي على اسم منشق عسكري سوري سرّب صورا لضحايا التعذيب.