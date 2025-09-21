17 شهيدًا و30 مصابًا.. جيش الاحتلال يرتكب 4 مجازر في مدينة غزة



وكالات

ارتكبت قوات جيش الاحتلال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 4 مجازر في مدينة غزة، التي تتعرض في هذه الآونة لقصف عنيق من قبل الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر في منطقة الصبرة بمدينة غزة، إذ أن جيش الاحتلال استهدف منازل المواطنين في المنطقة، مما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيًّا وإصابة 30 آخرين، فضلًا عن عدد كبير من المفقودين الذين لم يتم التعرف على مصيرهم حتى الآن.

من جانبه، قال مسؤول الخدمات الطبية والطوارئ، فارس عفانة، إن الوضع الميداني صعب، فالاحتلال ارتكب مجزرة في منطقة الصبرة، حيث قام باستهداف 4 بنايات مأهولة بالسكان دون إنذار مسبق لهم.

وأوضح أنه تم انتشال 17 شهيدًا وأكثر من 30 مصابًا، ولا يزال هناك عدد من المفقودين، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف والطوارئ ورجال الخدمات الطبية، منذ الصباح، لم يتوقفوا عن نقل الشهداء المصابين من مناطق الصبرة وتل الهوى وتل الشاطئ، وهذه المناطق كلها شهدت اليوم تصعيدًا كبيرًا من قِبَل قوات الاحتلال.

وأكد أن طواقم الإسعاف والطوارئ ما زالت مستمرة في تقديم خدماتها بالرغم مما تتعرض إليه من مخاطر.

وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، وصل 107 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، مع استمرار غارات الاحتلال على أنحاء مختلفة من القطاع المحاصر، إذ أن غالبية الضحايا سقطوا في مدينة غزة، وتوزعوا على مستشفيات الشفاء والمعمداني والأردني والقدس بواقع 90 شهيدًا.

من جهته، أشار الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إلى وقوع إصابات، بينها حالات خطيرة، نتيجة سقوط قنابل الإنارة على الخيام في منطقة ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة.

وقال بصل: "إن طواقمنا أنقذت 4 مصابين، وانتشلت 3 شهداء من منزل عائلة أبو سلمية الذي استهدفه الاحتلال في منطقة الشاطئ الشمالي"، وفقا للغد.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف منازل مأهولة بالسكان في حي تل الهوى، جنوبي مدينة غزة، كما استشهد 5 أشخاص في قصف على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استهدف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات، ما أسفر عن 3 شهداء وعدد من الإصابات، بينهم أطفال.

ووقعت إصابات عدة جراء استهداف عناصر تأمين المساعدات في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال مواصلة تقدمه بريًّا في مدينة غزة ومناطق أخرى من القطاع.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال فرض النزوح القسري على 290 ألف فلسطيني من مدينة غزة نحو الجنوب تحت تهديد القصف والإبادة، مؤكدًا أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع النزوح.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش يعتقد أيضًا أن أكثر من 500 ألف شخص غادروا المدينة منذ بداية شهر سبتمبر.

وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا جامليل، السبت، إن 140 ألف مواطن من غزة غادروا القطاع بأكمله منذ بداية الحرب، مضيفة: "أن الحياة في غزة ستصبح غير ممكنة في نهاية المطاف".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال يفجِّر 17 عربة مفخخة يوميًّا في مدينة غزة، بما يُعادل زلزالًا بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر لكل عربة، مؤكدا أنه وثَّق خلال الأسبوع الماضي تفجير نحو 120 عربة مفخخة بنحو 840 طنًا من المتفجرات وسط الأحياء السكنية في مدينة غزة.

وقالت الطبيبة ندى أبو الرُب، عضو الجمعية الطبية الفلسطينية الأسترالية، إن كل شيء معدوم في قطاع غزة، وإن هناك نقصًا حادًّا في المعدات والمستلزمات الطبية.

وأكدت أبو الرُب أن ما يحدث في القطاع من قتل ووحشية لا يمكن لأي شعب في العالم أن يتحمله، كما ناشدت المجتمع الدولي بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية.

ويقول جيش الاحتلال إنه هدم ما يصل إلى 20 من أبراج مدينة غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتشير تقديرات حماس إلى أن جيش الاحتلال أحدث دمارًا كليًّا أو جزئيًّا بأكثر من 1800 من المباني السكنية في مدينة غزة منذ 11 أغسطس، فضلا عن تدمير أكثر من 13 ألف خيمة تؤوي عائلات نازحة.