خلال مؤتمر نيويورك.. ما هي الدول التي ستعترف بـ"الدولة الفلسطينية"؟

07:37 م السبت 20 سبتمبر 2025

فلسطين

وكالات

قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" في بيان، إن 10 دول أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل.

ووفق بيان الإليزيه، فإنه إلى جانب فرنسا، قررت بريطانيا، أستراليا، كندا، لوكسمبورج، بلجيكا، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو، الاعتراف بدولة فلسطين.

وتُعد موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التحرك الأكبر منذ عقود بينما تزداد الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة والذي أسفر عن ارتقاء عشرات آلاف الشهداء ومئات الآلاف من المصابين، فضلا عن الأزمة الإنسانية والمجاعة التي سببها الحصار.

في الوقت نفسه، حذّر الإليزيه في بيانه، من أن محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية تعتبر"خطا أحمر"، موضحا أن باريس وشركاءها الأوروبيين سيطالبون تل أبيب باتخاذ إجراءات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، وكذا التأكيد على قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن استمرار العدوان على غزة يدمر صورة إسرائيل ويقلل من مصداقيتها حول العالم، مشددا على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الأفضل لعزل حركة حماس وإحياء مسار السلام.

ومن المقرر أن تترأس المملكة العربية السعودية وفرنسا مؤتمر حل الدولتين بعد غد الاثنين في نيويورك.

الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية فلسطين بريطانيا أستراليا فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمر نيويورك
