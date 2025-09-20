108 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. وضبط 105 سائقين تحت تأثير المخدرات

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية؛ لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الأجهزة من ضبط 108,132 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1749 سائقًا، وتبين إيجابية 97 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 942 مخالفة مرورية (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 115 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 21 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

