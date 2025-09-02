فرنسا: إصدار 7 مذكرات اعتقال لـ"بشار الأسد" وعدد من مسؤولي نظامه

وكالات

بعد مرور 13 عاما من التحقيقات، أصدرت محكمة فرنسية متخصصة في الجرائم ضد الإنسانية في باريس، أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من مسؤولي نظامه، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب.

وذكرت قناة "فرانس 24" عبر موقعها الإلكتروني، أن القضاء الفرنسي أصدر 7 مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار في النظام السوري السابق، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحفي في مدينة حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل صحفيين.

وفي 22 فبراير عام 2012، أطلقت قوات النظام السوري السابق النار على مبنى المركز الصحفي، ليقرر الصحفيون مغادرته، غير أن أول مراسلين عبرا إلى الخارج قُتلا بقذيفة هاون، هما: المصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك، ومراسلة "صنداي تايمز" ماري كولفين.

كذلك، أُصيبت المراسلة الفرنسية إديث بوفييه، ومصور بريطاني يُدعى بول كونروي ومترجمهما السوري وائل العمر، بانفجار قنبلة.

وإلى جانب الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي يقيم في روسيا، استهدفت المذكرات التي وقعها القضاة الفرنسيون يوم 19 أغسطس الماضي، شقيقه ماهر الأسد رئيس الفرقة المدرعة الرابعة حينذاك، إضافة إلى علي مملوك مدير المخابرات العامة السورية، وعلي أيوب رئيس الأركان السوري في عهد الأسد، ورفيق شحادة، وكذلك رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص.

واعتبر محامي الضحايا من الصحفيين كليمنس بيكتارت، إصدار مذكرات الاعتقال السبعة بمثابة خطوة تفتح الطريق أمام محاكمة في باريس، مؤكدا أن الأمر يتعلق بأقدم قضية سورية تم التحقيق فيها في فرنسا.