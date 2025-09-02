إعلان

الحوثيون: استهدفنا مبنى هيئة الأركان الإسرائيلية

06:05 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الحوثيون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الثلاثاء، إن الجماعة نفذت 4 عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار سريع، إلى أن الجماعة اليمنية استهدفت مبنى هيئة الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع "صماد 4"، كما استهدفت محطة كهرباء الخضيرة ومطار اللد "بن جوريون" في يافا وميناء أسدود بفلسطين المحتلة بثلاث طائرات مسيرة.

وأكد سريع، على أن عمليات الطيران المسير أصابت أهدافها بنجاح، مضيفا أن الحوثيين استهدفوا السفينة "إم إس سي أبي" بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح وقد حققنا إصابة مباشرة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، ان جماعته الموالية لإيران استهدفت سفينة "إم إس سي أبي" شمالي البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف سريع: "مستمرون في إسنادنا لإخواننا في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوثيين جماعة أنصار الله طائرات مسيرة الاحتلال الإسرائيلي الحوثيون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح