الحوثيون: استهدفنا مبنى هيئة الأركان الإسرائيلية

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الثلاثاء، إن الجماعة نفذت 4 عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار سريع، إلى أن الجماعة اليمنية استهدفت مبنى هيئة الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع "صماد 4"، كما استهدفت محطة كهرباء الخضيرة ومطار اللد "بن جوريون" في يافا وميناء أسدود بفلسطين المحتلة بثلاث طائرات مسيرة.

وأكد سريع، على أن عمليات الطيران المسير أصابت أهدافها بنجاح، مضيفا أن الحوثيين استهدفوا السفينة "إم إس سي أبي" بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح وقد حققنا إصابة مباشرة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، ان جماعته الموالية لإيران استهدفت سفينة "إم إس سي أبي" شمالي البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف سريع: "مستمرون في إسنادنا لإخواننا في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".