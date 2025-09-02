إعلان

القضاء الأمريكى: استخدام الحرس الوطني في لوس أنجلوس غير قانوني

05:54 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الحرس الوطني في لوس أنجلوس

واشنطن - (أ ب)

قضت محكمة في لوس أنجلوس بأن استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرس الوطني خلال الاحتجاجات على الهجرة في المدينة غير قانوني.

وحكم القاضي تشارلز براير اليوم الثلاثاء بأن إدارة ترامب انتهكت القانون الاتحادي عن طريق إرسال قوات لمرافقة العملاء الاتحاديين في مداهمة للمهاجرين. ورغم ذلك لم يطلب القاضي في واشنطن سحب القوات المتبقية.

وأقامت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية مشيرة إلى أن القوات التي تم إرسالها إلى لوس أنجلوس على مدار الصيف تنتهك قانونا يحظر تطبيق القوات العسكرية للقوانين المحلية.

الحرس الوطني في لوس أنجلوس محكمة في لوس أنجلوس القضاء الأمريكي الاحتجاجات على الهجرة إدارة ترامب تنتهك القانون الاتحادي
