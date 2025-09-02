أردوغان: لن نتخلى عن سوريا وسنواصل دعم وحدتها وازدهارها

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هوية الأطراف التي تحاول إثارة الفوضى في سوريا معروفة لدى الجميع، مشيراً إلى أن عددها كبير، لكنه شدد في المقابل على أن بلاده "لن تتخلى عن سوريا".

وقال أردوغان في تصريحات صحفية، إن أحداً لن يتمكن من منع سوريا من النهوض والازدهار، مضيفاً أن "أمراء الحرب الذين يستثمرون في الفوضى سيخسرون هذه المرة".

وفي سياق متصل، هاجم الرئيس التركي إسرائيل، مؤكداً أنها ارتكبت "إبادة جماعية في غزة"، وأن العالم لن ينسى مشاهد قتل الأطفال بوحشية، كما لن ينسى الآباء والأمهات هذه الجرائم.

وشدد أردوغان على أن أنقرة تسعى إلى رؤية سوريا موحدة بكل أطيافها، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع وإدارته يتبنون الرؤية نفسها، وأضاف أن تركيا تولي أهمية خاصة لوحدة الأراضي السورية وازدهارها، مؤكداً أن "الأكراد هم أشقاؤنا بغض النظر عن مكان وجودهم، ولا يستطيع أحد أن يقوّض أخوتنا الأبدية".