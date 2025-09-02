وكالات

تداولت وسائل إعلام غربية وثيقة قيل إنها مُسربة تكشف الخطة الأمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة، إذ تنوي الإدارة الأمريكية تحويل القطاع إلى ما يُسمى بـ"ريفيرا الشرق الأوسط" من خلال بناء سلسلة من المدن الكبرى ذات التكنولوجيا الفائقة.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت الخطة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "واشنطن بوست"، ووصفتها بأنها محاولة "مجنونة" لتوفير غطاء للتطهير العرقي واسع النطاق لسكان الأراضي الفلسطينية.

وقالت الصحيفة، إن الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الخطة المكونة من 38 صفحة تقترح ما تسميه "إعادة توطين مؤقتة لجميع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة" - وهو الاقتراح الذي من شأنه أن يرقى إلى مستوى التطهير العرقي، وهو عمل إبادة جماعية محتمل.

وبموجب الخطة، سيتم تشجيع الفلسطينيين على المغادرة "طواعيةً" إلى بلد آخر أو إلى مناطق آمنة ومقيدة خلال إعادة الإعمار. وسيُقدم الصندوق "رمزًا رقميًا" لمالكي الأراضي مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، لاستخدامها في تمويل حياة جديدة في مكان آخر.

أما من سيبقون فسيتم إيواؤهم في عقارات بمساحة صغيرة تبلغ 323 قدمًا مربعًا ــ وهي مساحة ضئيلة حتى وفقًا لمعايير العديد من منازل المخيمات غير المخصصة للاجئين في غزة.

كما تنص الخطة على منح حوافز مالية تصل إلى 5000 دولار لكل فلسطيني يختار مغادرة القطاع، إضافة إلى دعم لتغطية تكاليف الإيجار والطعام، كما تتضمن إقامة "مدن ذكية" تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنتجعات سياحية ومراكز صناعية متطورة، مع وعود بعائدات استثمارية تصل إلى أربعة أضعاف قيمة الاستثمار الأولي خلال عقد واحد.

وفقًا للخطة، تتولى الولايات المتحدة إدارة غزة بموجب اتفاق ثنائي مع إسرائيل، مع مشاركة متعاقدين أمنيين غربيين ومواطنين من دول ثالثة، على أن تنتقل المسؤولية تدريجيًا إلى شرطة محلية خلال فترة عشر سنوات.

ومن جانبها، علقت حركة حماس على ما تم تداوله بشأن الخطة الأمريكية للسيطرة على قطاع غزة وإخلاء سكانه منه وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم، لوكالة فرانس برس "أ ف ب" موجّها حديثه للإدارة الأمريكية: "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية"، مؤكدًا "غزة ليست للبيع".

وأضاف نعيم، أن غزة "ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير"، مشددًا على رفض حماس والشعب الفلسطيني للخطة الأمريكية.

كما صرح مسؤول آخر في حماس، طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة ذاتها: "ترفض حماس كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط بدون قيمة وظالمة"، مؤكدًا أن الحركة "لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام".