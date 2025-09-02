إعلان

اندلاع حريق ضخم في سوق الجملة بإسطنبول وتفحم 17 محلا "صور"

03:36 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

حريق سوق الجملة بإسطنبول

background

وكالات

اندلع صباح اليوم الثلاثاء، حريق في أحد المحال التجارية بسوق الجملة في إسطنبول (İSTOÇ)، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماده بعد تدخل عاجل. وأعلنت السلطات أن 17 محلاً تجارياً قد تضررت جراء الحريق.

وقع الحريق عند الساعة السابعة صباحاً في أحد المحال الكائنة بمنطقة باغجلار – محمود بيه، شارع 2428، المجمع العاشر. وعلى الفور، هرعت إلى المكان فرق الإطفاء والإسعاف.

صورة 1 اسطنبول

وأوضحت رئاسة دائرة الإطفاء في بلدية إسطنبول الكبرى أن الحريق تمت السيطرة عليه عند الساعة العاشرة صباحاً، حيث بدأت بعدها عمليات التبريد.

من جانبه، زار والي إسطنبول، داوود غُل، موقع الحادث، واطلع على آخر المستجدات من المسؤولين، مؤكداً أن 17 محلاً تجارياً تضررت جراء الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وأن عمليات السيطرة والتبريد لا تزال مستمرة. كما عبّر عن تمنياته بالسلامة لأصحاب المحال المتضررة.

صورة 3 اسطنبول

صورة 2 اسطنبول

