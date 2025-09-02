إعلان

مجلس التعاون الخليجي يطالب العراق باحترام سيادة الكويت

01:22 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

مجلس التعاون الخليجي

وكالات

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماعهم الوزاري الـ165 الذي عُقد الاثنين برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، على ضرورة التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها، بما في ذلك جزرها ومياهها الإقليمية والمناطق البحرية التابعة لها.

وجاء التشديد الخليجي في ظل احتجاجات شهدها العراق الأسبوع الماضي، طالبت بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين بغداد والكويت عام 2012.

وشدد المجلس الوزاري في بيانه على أهمية تنظيم الملاحة في الممر البحري، والالتزام بجميع التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993 والمتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين. كما دعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 وفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وطالب الوزراء العراق بالالتزام الكامل بالاتفاقيات الأمنية والبحرية الموقعة مع الكويت، مشيرين إلى أن هذه التفاهمات تضمنت آليات واضحة للتعديل أو الإلغاء.

كما جدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) وأكد أهمية استمرار متابعة ملفي المفقودين الكويتيين والممتلكات بما فيها الأرشيف الوطني تحت إشراف الأمم المتحدة، مقترحاً تعيين منسق رفيع المستوى لمواصلة هذه المهام بعد انتهاء عمل بعثة "يونامي"، على أن تُحدد فترة زمنية لمراجعة الآلية وضمان كتابة تقارير دورية تحقق تقدماً ملموساً في هذا الملف.

مجلس التعاون الخليجي العراق الكويت
