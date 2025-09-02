إعلان

نتنياهو يبحث فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

10:27 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم جلسة لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو بحث فرض السيادة على الضفة يأتي مع تصاعد الزخم السياسي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي وقتٍ سابق، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وأوروبيين لموقع "أكسيوس"، إن إسرائيل تدرس بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة الغربية، في ظل تصاعد موجة الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية.

وجاء ذلك بعدما أعلنت دول أوروبية، أهمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، لتنضم بذلك إلى ما يقرب من 150 دولة اعترفت بفلسطين بالفعل.

نتنياهو الضفة الغربية إسرائيل
