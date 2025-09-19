إعلان

مقتل شخص في حادث يشتبه أنه عملية دهس وسط تل أبيب

10:57 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

مقتل شخص في حادث يشتبه أنه عملية دهس وسط تل أبيب

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بمقتل شخص في حادث يشتبه أنه عملية دهس وسط تل أبيب وفرار المشتبه به، مضيفة أن الشرطة تجري عمليات تمشيط في المنطقة.

وجاء ذلك بعد يوم من مقتل جنديين إسرائيليين على يد أردني بمعبر الكرامة/اللنبي، المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وأمر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم من موقع الهجوم، بوقف مرور القوافل من الأردن إلى قطاع غزة حتى الانتهاء من التحقيق واستخلاص الدروس، وفق ما أفادت سكاي نيوز عربية.

حادث دهس مقتل شخص تل أبيب
