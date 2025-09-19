مقتل شخص في حادث يشتبه أنه عملية دهس وسط تل أبيب

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بمقتل شخص في حادث يشتبه أنه عملية دهس وسط تل أبيب وفرار المشتبه به، مضيفة أن الشرطة تجري عمليات تمشيط في المنطقة.

وجاء ذلك بعد يوم من مقتل جنديين إسرائيليين على يد أردني بمعبر الكرامة/اللنبي، المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وأمر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم من موقع الهجوم، بوقف مرور القوافل من الأردن إلى قطاع غزة حتى الانتهاء من التحقيق واستخلاص الدروس، وفق ما أفادت سكاي نيوز عربية.