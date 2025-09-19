صحيفة: أمريكا تجري محادثات مع طالبان بشأن إعادة استخدام قاعدة "باجرام"

وكالات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع طالبان بشأن إعادة قوات مكافحة الإرهاب إلى قاعدة "باجرام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال، أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه كان يريد الاحتفاظ بقاعدة "باجرام" الجوية التي تقع شمال العاصمة كابول في أفغانستان.

وأشار ترامب، إلى أنها كانت أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان من أكتوبر 2001 إلى يوليو 2021، عندما سلمتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب أبدًا في مغادرة الولايات المتحدة للقاعدة بسبب قربها من الصين.

وأضاف ترامب: "كنا سنغادر أفغانستان، لكننا كنا سنغادرها بقوة وكرامة، وسنحتفظ بقاعدة باغرام لقد أعطيناهم إياها دون مقابل بالمناسبة، نحن نحاول استعادتها".

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من قاعدة "باجرام" في عام 2021، وتركت وراءها معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار .