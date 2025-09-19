ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين جزء من خطة سلام شاملة

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين يوم الاثنين في نيويورك.

وقال ماكرون، في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إن الاعتراف بدولة فلسطين جزء من خطة سلام شاملة للمنطقة تهدف لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين في الأمن والسلام.

وتابع: "وكررت مطالبنا فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، وأكد الرئيس عباس مجددا تصميمه على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتجديد الحكم الفلسطيني ومواجهة تحديات تحقيق الاستقرار في الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأكد الرئيس الفرنسي، أن بلاده ستواصل دعم السلطات الفلسطينية على هذا الطريق، وسيعمل الطرفان معًا على ضمان الوفاء بهذه الالتزامات، من أجل أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

Je viens d’échanger avec le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.



Je l’ai tout d’abord remercié pour la très bonne coopération dans l’arrestation de l’un des principaux auteurs du terrible attentat terroriste de la rue des Rosiers.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2025

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، بأن 10 دول، بينها فرنسا، ستعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية الاثنين المقبل.

ويستعد أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة للتوجه إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 22 و30 سبتمبر الجاري، حيث تعتزم عدة دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.