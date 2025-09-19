بعد فرض العقوبات على إيران.. طهران تهدد باستخدام "أوراق استراتيجية"

(د ب أ)

اقتربت عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران اليوم الجمعة، وذلك بعد أن رفض مجلس الأمن في نيويورك مشروع قرار كان من شأنه تمديد تعليق تلك العقوبات.

ومن المتوقع الآن أن تدخل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت لأول مرة بين 2006 و2010 حيز التنفيذ مرة أخرى في 28 سبتمبر الجاري، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع طهران.

وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا قد فعلت آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات) في نهاية أغسطس، مستشهدة بانتهاكات إيران الجسيمة للاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز الأغراض المدنية.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إن الدول الأوروبية الثلاث تواصل البحث عن حل مع طهران، لكنها لم تتلق حتى الآن "رداً مرضياً" على مطالبها.

وفي الوقت ذاته، رفضت المملكة المتحدة ادعاء روسيا بأن الأوروبيين ليس لهم الحق في إعادة فرض العقوبات.

وفي حديثه في جنيف، هدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده بأن طهران سوف تستخدم "أوراقًا استراتيجية" إذا أعيدت عقوبات الأمم المتحدة.

واتهم خطيب زاده الدول الأوروبية بتأجيج التوتر في الشرق الأوسط من خلال آلية العودة التلقائية للعقوبات.

واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، سيجتمع نحو 150 من قادة العالم في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.