ضربة جوية أمريكية تستهدف مسؤول كبير في داعش بسوريا

09:35 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

وكالات

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، شن الجيش الأمريكي غارة على مكان غير معلوم داخل الأراضي السورية اليوم الجمعة، لافتة إلى أنها أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في تنظيم الدولة داعش.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في بيان له اليوم، "لن نستسلم في ملاحقتنا للإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتنا أو حلفائنا وشركائنا في الخارج".

وأكد نجاح الغارة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل عمر عبد القادر الذي كان يشكل تهديدا مباشرا على أمريكا، مضيفَا أن "وفاته تعطل قدرة المنظمة الإرهابية على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية تهدد الأمريكيين وشركائنا".

ضربة جوية أمريكية داعش سوريا براد كوبر
