وكالات

ارتكبت مليشيا الدعم السريع، فجر اليوم الجمعة، جريمة مروعة بحق المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، إذ استهدفت بطائرة مسيّرة مسجدًا أثناء صلاة الفجر ما أسفر عن مقتل 43 مصليًا، بينهم شيوخ وشباب، فيما أصيب آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أفادت شبكة أطباء السودان.

وأدانت الشبكة هذه الجريمة المروعة والتي تخالف كل القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدة أن استهداف المواطنين العزل يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين مرتكبيها، كما أنه يكشف حجم الانتهاك الصارخ للدعم السريع للقيم الإنسانية والدينية والقانون الدولي الإنساني.

بينما أكدت قيادة الجيش السوداني في الفاشر، أن الهجوم أسفر عن مقتل 75 مدنيًا.

سقوط 43 شـ.ـهيد وجرح آخرين بقصف مسيرة إستراتيجية تتبع لمليشيا الجنجويد على مسجد بمدينة الفاشر فجر اليوم بحسب "شبكة أطباء السودان"



يظهر بالفيديو أنقاض المسجد الذي تعرض للقصف أثناء أداء صلاة الفجر pic.twitter.com/IFGIxwhAt5 — أخبار شرق كردفان (@EastKordofan) September 19, 2025

ومن جانبه، أفاد مجلس السيادة السوداني، في بيان، بمقتل أكثر من 70 شخصًا إثر استهداف مصلين في مسجد بحي الدرجة بمسيّرة من قوات الدعم السريع، واصفًا الحادث بأنه "جريمة يندى لها جبين الإنسانية".