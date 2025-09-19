إعلان

"قُتِلوا أثناء صلاة الفجر".. الدعم السريع يستهدف 75 مدنيًا بالفاشر (فيديو)

09:17 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

قوات الدعم السريع

وكالات

ارتكبت مليشيا الدعم السريع، فجر اليوم الجمعة، جريمة مروعة بحق المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، إذ استهدفت بطائرة مسيّرة مسجدًا أثناء صلاة الفجر ما أسفر عن مقتل 43 مصليًا، بينهم شيوخ وشباب، فيما أصيب آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أفادت شبكة أطباء السودان.

وأدانت الشبكة هذه الجريمة المروعة والتي تخالف كل القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدة أن استهداف المواطنين العزل يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين مرتكبيها، كما أنه يكشف حجم الانتهاك الصارخ للدعم السريع للقيم الإنسانية والدينية والقانون الدولي الإنساني.

بينما أكدت قيادة الجيش السوداني في الفاشر، أن الهجوم أسفر عن مقتل 75 مدنيًا.

ومن جانبه، أفاد مجلس السيادة السوداني، في بيان، بمقتل أكثر من 70 شخصًا إثر استهداف مصلين في مسجد بحي الدرجة بمسيّرة من قوات الدعم السريع، واصفًا الحادث بأنه "جريمة يندى لها جبين الإنسانية".

الفاشر الدعم السريع السودان
