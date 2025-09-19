سيناتور أمريكي يطالب ترامب الاعتراف بدولة فلسطين

وكالات

قدم السيناتور الأمريكي جيف ميركلي، مسودة قرار يطالب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين على غرار توجه دول أوروبية للقيام بهذه الخطوة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وفي سابقة من نوعها في تاريخ مجلس الشيوخ، أصدر ميركلي ممثل ولاية أوريجون، الخميس بيانًا مكتوبًا بشأن القرار الذي يدعمه 7 ديمقراطيين وسيناتور مستقل، موضحًا في بيانه أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله.

ووقع على مسودة القرار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون: كريس فان هولين، وتيم كين، وبيتر ويلش، وتينا سميث، وتامي بالدوين، ومازي هيرونو، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز.

ومن جانبه، قال السيناتور الأمريكي فان هولين، إن الإدارة الأمريكية تعطي شيكًا على بياض لحكومة بنيامين نتنياهو، وتدعمه في حملة التطهير العرقي داخل غزة.

وانتقد هولين، أسلوب إسكات الأصوات المتابعة من حكومة إسرائيل بشأن اعتبارهم الذي أن أي انتقاد لتل أبيب يعتبر معاد للسامية.

وأشار السيناتور الأمريكي، إلى أن شهادات الجنود الإسرائيليين عن تفجير منازل داخل قطاع غزة، تظهر الهدف الحقيقي لحكومة نتنياهو وهو منع عودة السكان كعقاب جماعي.

وكان فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).