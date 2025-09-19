إعلان

أردوغان لنتنياهو: لن تحصل على "نقش سلوان" ولا حجرًا صغيرًا من القدس

07:05 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

أردوغان

background

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الدفاع عن القدس هو دفاع عن السلام والإنسانية و"لن نتخلى عنها".

وقال أردوغان، في كلمة اليوم الجمعة خلال مشاركته في "تكنوفيست إسطنبول" الذي يعد أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم: "يدا نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو) ملطختان بدماء الأبرياء في قطاع غزة".

وعلق الرئيس التركي على مقطع فيديو نُشر مؤخرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشرح فيه محاولته الحصول على "نقش سلوان" التاريخي من تركيا.

وقال أردوغان: "أحدهم (نتنياهو) ظهر دون أدنى حياء وهو يسعى للحصول على نقش سلوان، فضلًا عن هذا اللوح لن نعطيك ولو حجرًا صغيرًا واحدًا من القدس الشريف".





أردوغان نتنياهو الرئيس التركي
