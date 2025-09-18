إعلان

"كواد كابتر".. المقاومة تعلن استيلائها على طائرتين إسرائيليتين

09:28 م الخميس 18 سبتمبر 2025

كواد كابتر.. المقاومة تعلن استيلائها على طائرتين إ

وكالات

أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استيلائها على طائرتين إسرائيليتين من نوع "كواد كابتر".

وقالت قوات الشهيد عمر القاسم، خلال تصريحات إعلامية اليوم، إن "مقاتلونا استولوا على طائرتين مسيرة من نوع "كواد كابتر" أثناء قيامهما بمهام استخباراتية في أجواء حيي التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة".

وفي وقت سابق، قالت قيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية حماس، إن الأسرى الإسرائيليين موزعون داخل غزة لن يكون حريصين على حياتهم طالما قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قتلهم جميعًا.

ووجهت كتائب القسام في بيان لها الخميس، رسالة لجنود جيش الاحتلال بشأن اجتياح قطاع غزة، لافتة إلى أنها "لن تكون لقمة سائغة، وأن حماس جاهزة لإرسال أرواحهم لجهنم، وجرافاتهم ستكون أهدافا للمجاهدين وسببا لزيادة أعداد الأسرى".

وأشارت إلى أن "بدء العملية الإجرامية بمدينة غزة وتوسيعها يعني أن إسرائيل لن تحصل على أي أسير حي أو ميت"، مؤكدة أن قوات الاحتلال تدخل في حرب استنزاف ستكلفه أعدادا إضافية من القتلى والأسرى.

