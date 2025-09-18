وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة هي الأولى منذ 25 عامًا

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السورية وصول وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية وُصفت بالتاريخية، لكونها الأولى من نوعها منذ نحو ربع قرن.

وتحمل هذه الخطوة دلالات بارزة في مسار العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وواشنطن، إذ لم يسبق لأي وزير خارجية سوري أن زار الولايات المتحدة منذ 25 عامًا.

ومن المنتظر أن يجري الشيباني سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتناول ملفات ثنائية تتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين، إلى جانب قضايا إقليمية بارزة على رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، وآفاق التعاون في ملفات ذات اهتمام مشترك.