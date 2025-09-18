إعلان

وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة هي الأولى منذ 25 عامًا

12:52 م الخميس 18 سبتمبر 2025

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السورية وصول وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية وُصفت بالتاريخية، لكونها الأولى من نوعها منذ نحو ربع قرن.

وتحمل هذه الخطوة دلالات بارزة في مسار العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وواشنطن، إذ لم يسبق لأي وزير خارجية سوري أن زار الولايات المتحدة منذ 25 عامًا.

ومن المنتظر أن يجري الشيباني سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتناول ملفات ثنائية تتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين، إلى جانب قضايا إقليمية بارزة على رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، وآفاق التعاون في ملفات ذات اهتمام مشترك.

وزير الخارجية السوري واشنطن وزارة الخارجية السورية
