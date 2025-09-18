إعلان

ليبيا.. فيديو لسائق يترك شاحنته تسير بلا تحكم يثير غضبًا واسعًا

11:33 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

سائق يترك شاحنته تسير بلا تحكم

وكالات

شهدت ليبيا خلال الساعات الماضية جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر شاباً يقود شاحنة تجارية بطريقة متهورة، إذ تركها تتحرك على الطريق بمفردها من دون أي تحكم، بينما انشغل بأداء حركات استعراضية أمام الكاميرا.

في تفاصيل المشهد، ظهر السائق وهو يبتسم لعدسة هاتف كان يحمله مرافق له يوثق الواقعة، قبل أن ينهض من مقعد القيادة تاركاً الشاحنة تسير وحدها، ثم يفتح الباب ويغادر المقصورة ليبدأ في تسلق المركبة من الخارج، قبل أن يعود لاحقاً إلى الداخل من الجهة الأخرى ليتولى مجدداً الإمساك بعجلة القيادة. وقد بدا واضحاً أن السائق كان يحاول استعراض "مهاراته" بطريقة مثيرة للمخاطرة.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع أثار موجة استياء وغضب بين المستخدمين، إذ اعتبر كثيرون أن التصرف لا يهدد حياة السائق فحسب، بل يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر. ورأى متابعون أن هذه الممارسات تجسد سلوكيات متهورة تتعارض مع أبسط قواعد السلامة المرورية.

وفي هذا السياق، كتب المدون محمد أبوبكر تعليقاً قال فيه: "عبث واستهتار بأرواح الناس. يجب على قسم المرور ضبط السائق وسحب الرخصة مع فرض غرامة مالية. ما حدث ليس استعراضاً وإنما جريمة بحق مستعملي الطريق."

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل ليبيا إلى تشديد الرقابة على الطرقات والتعامل بحزم مع سلوكيات القيادة المتهورة التي باتت تهدد السلامة العامة، وسط مطالبات بفرض عقوبات رادعة بحق كل من يستهين بالقوانين المرورية.

سائق يترك شاحنته تسير بلا تحكم ليبيا حركات استعراضية
