كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و98 ألفا و380 فردا، من بينهم 930 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11191 دبابة، منها دبابتان أمس الأربعاء، و23277 مركبة قتالية مدرعة، و32879 نظام مدفعية، و1491 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1217 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و341 مروحية، و60469 طائرة مسيرة، و3718 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و62000 من المركبات وخزانات الوقود، و3965 من وحدات المعدات الخاصة.