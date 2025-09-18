

وكالات

أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قطع الاتصالات بالكامل عن مدينة غزة.

وتقدمت آليات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية شمال غرب مدينة غزة، إذ أن الجيش الإسرائيلي يفجر روبوتات مفخخة بمناطق شمالي القطاع.

إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية، أن 99 فلسطينيا استشهدوا في غارات شنّتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 77 في شمال القطاع.

وأفادت المصادر، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في القطاع، شملت خيام نازحين ومنازل وأبراجا سكنية، بالإضافة إلى تجمعات مدنيين ومنتظرين للمساعدات.

جاء ذلك، بعدما صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مهدّدا حركة حماس ومتوعدا بتصعيد أكبر في غزة إذا لم تستجب لشروط إسرائيل، وفقا للعربية.