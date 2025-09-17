"تفشى المرض بمعدلات كبيرة".. تسجيل 500 حالة وفاة بالكوليرا في السودان

(د ب أ)

قالت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور غربي السودان، إن وفيات الكوليرا بالإقليم ارتفعت إلى 500 حالة وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تريبيون" اليوم الأربعاء.

ومنذ يونيو بدأ تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في دارفور، وفي يوليو بدأ المرض يتفشى بمعدلات كبيرة خاصة في منطقة طويلة نحو 60 كيلومترا غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث فر عشرات الآلاف من سكان الفاشر هربا من المعارك.

وذكر آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور في تقريره حول تفشي الكوليرا، أنه تم تسجيل 135 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور يوم أمس الثلاثاء.

وأفاد رجال بارتفاع العدد التراكمي للإصابات إلى 12061 حالة إصابة منها 500 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم المنسقية، إن معظم المناطق التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض تعاني من نقص المحاليل الوريدية، لكن المنظمات الإنسانية والمتطوعين المحليين وغرف الطوارئ والسلطات المحلية يبذلون جهودا جبارة لمكافحة المرض.