أردوغان: لن نفاوض أبدًا على حقوقنا فيما يتعلق بالقدس الشرقية

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن أنقرة لن تتسامح مع من يريدون تحويل المنطقة إلى وحل من الدماء، في إشارة إلى إسرائيل.

وأكد أردوغان، وقوف تركيا إلى جانب أهالي غزة الذين يناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة أمام الهجمات الوحشية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن من يريدون أن يصنعوا لأنفسهم مستقبلا آمنا على دماء الرضّع سيخسرون في النهاية.

وشدد أردوغان، على أن أنقرة لن تفاوض أبدا على حقوقها فيما يتعلق بالقدس الشرقية، مضيفا "سنناضل ونبذل كافة جهودنا من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح الرئيس التركي، أن بلاده لن تسمح للأيادي الملطخة بالدماء بانتهاك المقدسات الإسلامية في القدس.