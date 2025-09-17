إعلان

أردوغان: لن نفاوض أبدًا على حقوقنا فيما يتعلق بالقدس الشرقية

05:50 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن أنقرة لن تتسامح مع من يريدون تحويل المنطقة إلى وحل من الدماء، في إشارة إلى إسرائيل.

وأكد أردوغان، وقوف تركيا إلى جانب أهالي غزة الذين يناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة أمام الهجمات الوحشية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن من يريدون أن يصنعوا لأنفسهم مستقبلا آمنا على دماء الرضّع سيخسرون في النهاية.

وشدد أردوغان، على أن أنقرة لن تفاوض أبدا على حقوقها فيما يتعلق بالقدس الشرقية، مضيفا "سنناضل ونبذل كافة جهودنا من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح الرئيس التركي، أن بلاده لن تسمح للأيادي الملطخة بالدماء بانتهاك المقدسات الإسلامية في القدس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجب طيب أردوغان أردوغان أنقرة إسرائيل تركيا القدس الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان