إعلان

3 أبراج الأكثر حظا في 2026 وأخرى تواجه تحديات- بسنت يوسف تكشف

كتب : أسماء مرسي

11:20 ص 28/12/2025

خبيرة التاروت بسنت يوسف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت خبيرة التارو بسنت يوسف، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن توقعاتها للأبراج في عام 2026، موضحة الأبراج التي ستشهد حظوظا مميزة وتلك التي تواجه تحديات.

وأوضحت أن برج الدلو سيكون الأكثر حظا هذا العام، بينما سيشهد مواليد برج الجوزاء تغيرات إيجابية مختلفة ونقلة نوعية في مسارهم، وسيبرز برج الأسد أيضا بفرص جديدة.

ولفتت إلى أن عام 2026 ليس مجرد سنة حظ أو توقعات، بل هو عام قرارات واغتنام فرص، مشددة على أهمية الاجتهاد وعدم الكسل لتحقيق الأهداف.

أما الأبراج التي تواجه صعوبات، أشارت إلى برج السرطان والحوت، مشيرة إلى أن حساسيتهم المفرطة تجعلهم يجدون صعوبة في التعامل مع التقلبات والطاقات المتغيرة خلال العام.

اقرأ أيضا:

فلوس ومفاجآت وتحذيرات.. توقعات بسنت يوسف لجميع الأبراج لعام 2026

توقعات 2026.. الخير يطرق أبواب 4 أبراج وخبر سار ينتظر أحدها

الأبراج المحظوظة في 2026.. فلوس وفرص

4 أبراج لا تهزمها الظروف مهما اشتدت.. هل أنت منهم؟

من هم الأبراج الأقل حظًا في الحياة العملية؟ وكيف تتخطّى ذلك

الأبراج الأكثر حظا 2026 توقعات بسنت يوسف حظ الأبراج 2026 الأبراج المحظوظة في 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة