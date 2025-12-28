كشفت خبيرة التارو بسنت يوسف، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن توقعاتها للأبراج في عام 2026، موضحة الأبراج التي ستشهد حظوظا مميزة وتلك التي تواجه تحديات.

وأوضحت أن برج الدلو سيكون الأكثر حظا هذا العام، بينما سيشهد مواليد برج الجوزاء تغيرات إيجابية مختلفة ونقلة نوعية في مسارهم، وسيبرز برج الأسد أيضا بفرص جديدة.

ولفتت إلى أن عام 2026 ليس مجرد سنة حظ أو توقعات، بل هو عام قرارات واغتنام فرص، مشددة على أهمية الاجتهاد وعدم الكسل لتحقيق الأهداف.

أما الأبراج التي تواجه صعوبات، أشارت إلى برج السرطان والحوت، مشيرة إلى أن حساسيتهم المفرطة تجعلهم يجدون صعوبة في التعامل مع التقلبات والطاقات المتغيرة خلال العام.

اقرأ أيضا:

فلوس ومفاجآت وتحذيرات.. توقعات بسنت يوسف لجميع الأبراج لعام 2026

توقعات 2026.. الخير يطرق أبواب 4 أبراج وخبر سار ينتظر أحدها

الأبراج المحظوظة في 2026.. فلوس وفرص

4 أبراج لا تهزمها الظروف مهما اشتدت.. هل أنت منهم؟

من هم الأبراج الأقل حظًا في الحياة العملية؟ وكيف تتخطّى ذلك



