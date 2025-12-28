أزمة التجنيد في إسرائيل تدفع الجيش إلى خيار "الأجانب المقيمين"

ترجمة- سهر عبد الرحيم:

كشفت القناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل، في ظل النقص المستمر في عدد الجنود وفتح الاحتلال جبهات قتال مختلفة.

وقالت القناة الـ12، إنه في الأشهر الأولى من الحرب، جرت اتصالات متقدمة للترويج لمشروع تجريبي مشترك بين الجيش الإسرائيلي وهيئة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب، كان من شأنه أن يتيح تجنيد نحو 100 من أبناء العمال الأجانب.

وأضافت أن المشروع التجريبي، الذي كان من المفترض إطلاقه قبل نحو عام، لم يُكتب له النجاح وتوقف بعد استقالة المدير العام لهيئة السكان والهجرة.

بحسب هيئة السكان والهجرة، بلغ عدد أبناء العمال الأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا المقيمين في إسرائيل مطلع العام 3752 شابًا، يحمل نحو 3200 منهم تصاريح إقامة مؤقتة.

وبموجب قانون خدمة الأمن، يُمكن تجنيد الأجانب المقيمين إقامة دائمة في إسرائيل، ما يفتح المجال أمام تجنيدهم على نطاق واسع قد يصل إلى تشكيل لواء كامل.

ومع ذلك، امتنع الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن تطبيق هذا الخيار، خشية تعارضه مع صلاحيات وزارة الداخلية فيما يتعلق بوضع المقيمين المؤقتين، ولأن الخدمة العسكرية قد تُسهّل عملية الحصول على الجنسية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه لا مجال لتجنيد هذه الفئة دون تنظيم شامل، مشيرًا إلى أنه يتصرف وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن مسألة تجنيد أبناء الأجانب المقيمين "لم تُعرض عليه بعد".

ويعاني الجيش الإسرائيلي منذ أشهر من نقص القوى العاملة الذي يُقدر بنحو 12 ألف جندي منهم 9 آلاف مقاتل و3 آلاف من القوات المساندة، إذ يسعى آلاف الضباط والجنود للمغادرة، بينما لا يرغب الشباب في الالتحاق بالخدمة الدائمة.

اقرأ أيضًا:

آلاف الضباط يفرون.. أزمة غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي |تفاصيل