استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

كتب : محمد نصار

12:56 م 28/12/2025

الطقس

وجهت وزارة التنمية المحلية، تنبيهات مشددة إلى مختلف المحافظات في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

وقد تم التنبيه، بالعمل على تقليل آثار المخاطر المحتملة، من خلال تحديث خطط مجابهة مخاطر الأمطار والسيول لموسم 2025/2026، والاستفادة من الدروس المستخلصة من المواسم السابقة.

وشددت الوزارة، على أهمية التنسيق الدائم مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية والري وهيئة الأرصاد الجوية لرصد التغيرات المناخية والتعامل السريع معها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وطالبت الوزارة، المحافظات، بإعداد سيناريوهات محاكاة للتعامل مع مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول، وتشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة، مع وضع جدول زمني للمرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم التوجيه بالمرور على شبكات الصرف الصحي، ومحطات الطلمبات، ومخرات السيول، والترع والمصارف والسدود وبلاعات الأمطار، والتأكد من جاهزيتها الكاملة، فضلًا عن رفع كفاءة المعدات المستخدمة وتحديد أماكن تمركزها بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر.

وتتضمن التوجيهات، المرور على مهمات الإغاثة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، للتأكد من جاهزيتها تحسبًا لأي طارئ، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، مع التركيز على رفع وعي المواطنين بأساليب التعامل الآمن أثناء فترات الطقس السيئ.

وأكدت التنمية المحلية، أهمية التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة منذ بدء التعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وحتى انتهاء الأزمة، مع ضرورة الإخطار الفوري بأي معوقات قد تواجه أعمال المواجهة، لضمان سرعة التعامل معها وتحقيق أعلى درجات الجاهزية والسلامة.

الطقس وزارة التنمية المحلية الطقس السيئ الأمطار

