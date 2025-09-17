العاهل الأردني: سأعمل مع أمير قطر على خدمة القضايا العربية والإسلامية

( د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مواصل العمل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور الأردن حاليا، من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك عبد الله قوله، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، "حياك الله أخي الشيخ تميم بين أهلك في الأردن، تجمعنا أخوة وحرص مشترك على توطيد العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وسنواصل العمل سويا من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية".

بدورها، أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى عقد أمير قطر والعاهل الأردني، جلسة مباحثات رسمية اليوم، تناولت "العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة".

ووفق الوكالة، جدد ملك الأردن تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر وشعبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها في وجه الهجوم الإسرائيلي "الغادر"، مشيدا بجهود الشيخ تميم ودولة قطر في إحلال السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد أمير قطر حرصه الكبير على تدعيم العلاقات "الأخوية" الراسخة التي تجمع قطر والأردن، وتوطيد الشراكة الثنائية بينهما في مختلف المجالات ، مجددا شكره للملك عبد الله والمملكة الأردنية على تضامنهما ودعمهما المقدر لدولة قطر وشعبها في الهجوم الإسرائيلي "الغادر" على سيادة قطر، مؤكدا أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه هذا الاعتداء.

وأعرب الجانبان، خلال الجلسة، عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ونماء، وأكدا حرصهما على الارتقاء بها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية.

كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث أكد الطرفان أهمية دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، مشددين على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكان أمير والعاهل الأردني عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين.

واستقبل العاهل الأردني ، اليوم ، أمير قطر لدى وصوله العاصمة عمان في زيارة رسمية للمملكة حيث جرت للشيخ تميم مراسم استقبال رسمية في مطار ماركا الأردني .

ورافق أمير قطر في الزيارة وفد يضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.

رافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة الشيخ تميم لدى دخولها أجواء المملكة.

وتزينت شوارع في العاصمة عمان بأعلام الأردن ودولة قطر، ورفعت لافتات حملت عبارات الترحيب بالشيخ تميم .