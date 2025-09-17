إعلان

"جريمة حرب".. هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بتهجير السكان قسريا في سوريا

03:00 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

منظمة "هيومن رايتس ووتش

بيروت - (د ب أ)

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية، الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بارتكاب انتهاكات ضد سكان القرى في جنوب سوريا، بما يشمل تهجير السكان قسريا.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنه منذ ديسمبر عام 2024، "استولت القوات الإسرائيلية على منازل، وهدمتها، ومنعت السكان من الوصول إلى ممتلكاتهم وسبل عيشهم، واحتجزتهم بصورة تعسفية ونقلتهم إلى إسرائيل"، مضيفة أن التهجير القسري "جريمة حرب".

وصعدت إسرائيل هجماتها على سوريا، التي مزقتها الحرب، عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وقالت إنها تهدف إلى منع وصول أسلحة سورية إلى أيدي المتطرفين.


منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بيروت
